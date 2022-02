Musica e videogiochi, un'accoppiata di successo: quali sono i titoli da non perdere

Da decenni i videogiochi musicali hanno conquistato i cuori degli appassionati di gaming, giovani e meno giovani. Si tratta di videogames molto particolari, che prendono le note e le mettono al centro del divertimento di fronte alla tv o allo schermo di uno smartphone. Si tratta di un successo annunciato, dato che si mixano insieme due degli elementi videoludici più apprezzati in assoluto. Vediamo quindi di scoprire la storia e le origini dei videogiochi musicali, insieme ai titoli più amati e famosi.

La storia e le origini dei videogiochi musicali

Tutto è iniziato nel lontano 1983, quando esordì un videogioco come Moondust su Commodore 64. Sulla medesima piattaforma uscirono qualche anno più tardi altri due titoli a ritmo di musica, del calibro di Break Dance e di Break Street. Ebbero un successo strepitoso, soprattutto perché in quegli anni andava molto di moda la danza da strada (il cosiddetto b-boying). Naturalmente i videogiochi musicali fecero un enorme passo in avanti con l’uscita dei primi Just Dance (che ancora oggi continua ad aggiornarsi ) e insieme ad altri must ancora oggi amatissimi come Dance Dance Revolution e Guitar Hero, forse la massima espressione del genere. Quali sono, quindi, i titoli che meritano un piccolo approfondimento a parte.

I videogiochi musicali di maggior successo

Si inizia con la già citata serie di Guitar Hero, unica nel suo genere, che in pochi anni è riuscita a superare 1 miliardo di dollari di fatturato. Ancora oggi, su questo titolo, si concentrano tantissimi record battuti da giocatori abilissimi con la chitarra giocattolo. La descrizione del gioco è molto semplice: il chitarrista deve riuscire a riprodurre la canzone con il proprio strumento musicale, premendo alcuni tasti in sequenza e seguendo le indicazioni su schermo, che possono variare in base al livello di difficoltà impostato.

Un secondo gioco da sottolineare è Slot Guns N’ Roses, un titolo gambling che, come altri, ha intercettato questo trend che vede il mix fra game e musica. In questo caso si è aggiunta anche la componente delle slot e fra le macchinette più famose del genere, questa qui è probabilmente la più interessante. È disponibile sulle piattaforme più recensite come LeoVegas , ad esempio, e ha un funzionamento semplicissimo. Basta infatti premere il pulsante spin e iniziare con le danze a ritmo di rock puro, sulle note di cinque pezzi famosissimi della band di Axl Rose e Slash.

Al terzo posto di questa speciale classifica inseriamo Fuser. Stavolta ci troviamo di fronte ad un vero e proprio simulatore che ci mette nei panni di un DJ, impegnato a suonare di fronte ad una platea composta da migliaia di persone. L’obiettivo? Piuttosto chiaro: far esaltare il pubblico sulle proprie note e sui propri remix.

Si chiude con Rocksmith, ovvero il principale antagonista di Guitar Hero insieme a Rock Band. Non ha avuto lo stesso successo ma poco importa: il divertimento resta infatti lo stesso, ed è un’opzione eccellente per chi ama le chitarre.