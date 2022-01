Schianto sulla Tangenziale sud: tre persone coinvolte - FOTO

Incindete, intorno a mezzogiorno, sulla Tangenziale sud, all'altezza del cavalcaferrovia. Nello scontro tra due vetture sono rimaste coinvolte tre persone, trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea dal personale del 118 intervenuto per i soccorsi.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli è intervenuta per collaborare con i sanitari per il trasporto dei feriti e per la messa in sicurezza delle autovetture e della strada. Ovviamente l'incidente ha avuto ripercussioni serie sul traffico che, attualmente, scorre su una sola corsia.

Gli accertamenti e il controllo della viabilità sono a cura della Polizia locale.