Rogo in un'abitazione: c'è una vittima

Tragico incendio all'alba di mercoledì a Borgosesia, in località Cancino. Una persona anziana, 81enne, ha perso la vita nel rogo che ha interessato la villa nella quale viveva. Per l'anziana, assistita da un badante, non c'è stato nulla da fare, mentre l'assistente e la figlia sono riusciti a mettersi in salvo.

I mezzi di soccorso hanno dovuto lavorare a lungo per domare l'incendio, dal quale si è sprigionata una colonna di fumo ben visibile da tutta la città, e gestire l'emergenza, evitando che il rogo si potesse estendere anche ad altre abitazioni: sul posto squadre dei vigili del fuoco anche da fuori provincia, i carabinieri della stazione di Borgosesia impegnati negli accertamenti e i mezzi del 118. In seguito all'incendio si è anche creato un allagamento della sede stradale.