Servizio civile, giovedì l'Infoday online

C’è tempo fino al 26 gennaio per il nuovo bando aperto ai giovani che vogliono fare il servizio civile. Giovedì 20 gennaio alle 14 è previsto un Infoday online per la presentazione di tutti i progetti e di tutte le sedi coinvolte sul territorio, anche con la possibilità di fare domande e parlare con i giovani che attualmente stanno svolgendo il servizio civile nelle diverse sedi.

Sono previsti ben 67 posti per giovani italiani o stranieri, 18-28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Tra i 67 posti disponibili, sono previsti 6 posti riservati a giovani con difficoltà economiche, purché si presenti il certificato Isee, e 3 posti nel progetto “L’aiuto in un click” per i quali non è necessario il diploma di maturità. Il bando è aperto fino alle ore 14 del giorno 26 gennaio 2022.

Il servizio civile dura 12 mesi, prevede un contributo mensile di 444,30 euro.

«È un’esperienza che impegna i giovani in un progetto utile per i cittadini e il territorio – dice l’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Pozzolo – ed è un’occasione unica per formarsi, in un gruppo dinamico di altri giovani».

Per avere maggiori informazioni sui progetti del Comune di Vercelli ed enti partner e candidarsi è vivamente raccomandato di visitare il sito www.vercelligiovani.it, contattare l’Informagiovani di Vercelli. L’Infoday online del 20 gennaio è raggiungibile dalla pagina di vercelligiovani.it nella sezione dedicata al bando di servizio civile e al seguente link: https://bit.ly/INFODAY-20GEN

È molto importante avere tutti i dettagli per presentare correttamente la domanda, in modo da ottenere anche una buona valutazione dei titoli e delle esperienze accumulate: si consiglia di non affrettarsi ma di preparare bene la propria candidatura, chiedendo supporto all’Informagiovani di Vercelli.

Sempre il 20 gennaio ma alle 18.30 verrà realizzato un secondo incontro on line (al medesimo link https://bit.ly/INFODAY-20GEN) in cui verranno spiegate modalità tecniche per presentare la domanda.

Info, contatti e aggiornamenti sugli Infoday: www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 596 800).