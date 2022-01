Istituto Alberghiero “S. Ronco” di Trino: appuntamenti con l'orientamento

Il progetto dell’Orientamento, curato e aggiornato annualmente dallo staff preposto dell’Istituto Alberghiero “S. Ronco” di Trino, si propone come utile strumento di informazione per indirizzare e affiancare lo studente nella scelta del percorso di formazione delle scuole superiori. Lo scopo è ovviamente quello di rendere disponibili ai futuri studenti delle superiori informazioni utili a una decisione ponderata e convinta riguardo al Corso di Studio, mostrando di quella trinese l’organizzazione, i laboratori professionalizzanti e la qualità didattica.

Percorsi professionalizzanti: Enogastronomia (cucina) - Sala e vendita - Pasticceria - Accoglienza turistica

Il nostro Istituto:

sede d’esame certificazioni linguistiche PET e DELF – partners stellati per l’alternanza scuola/lavoro – incontri con esperti del mondo del lavoro e con atenei universitari – partecipazione a fiere, congressi e concorsi di settore.

Programma eventi orientamento Open night in presenza: Venerdì 21 Gennaio ore 19.00/20.30

Open day in presenza: Sabato 22 Gennaio ore 9.30/11.30 NB: Green pass obbligatorio per gli accompagnatori Webinar in remoto (google meet)

Venerdì 21 Gennaio ore 18.00

Per la ricezione del modulo prenotazione agli eventi o per richiedere informazioni contatta l’HELP DESK via WhatsApp al 3924113998

La segreteria, inoltre, offrirà totale supporto nell’inoltro della domanda d’iscrizione alla classe prima anche negli orari programmati per orientamento

Altri contatti: Telefono 0161-829455 - Mail: segreteria.alberghiero@iis-galileoferraris.it