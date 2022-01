Scuole e virus: nel vercellese 26 classi in quarantena

Le vacanze di Natale hanno dato un aiuto nel far rientrare alcuni dei focolai di contagio che si erano sviluppati a livello scolastico. Così la scorsa settimana, la prima dopo la pausa natalizia, il monitoraggio condotto dalla Regione Piemonte ha evidenziato come i focolai scendono a 227 da 255: 11 nei nidi (età 0-2 anni), 29 nelle scuole dell’infanzia (3-5 anni), 116 nelle scuole primarie (6-10 anni), 30 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13 anni), 41 nelle scuole superiori (14-18 anni). Nel vercellese sono quattro: 1 nella scuola d'infanzia, 1 nella primaria e 2 nelle superiori, per un totale di 26 classi in quarantena.

In età scolastica, nella settimana dal 10 al 16 gennaio, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100mila per le specifiche fasce di età, è in aumento rispetto alla settimana precedente. Nella fascia tra i 14 e i 18 anni, l’incidenza è di 3552.9 (+2%). A seguire la fascia 11-13 anni, in cui l’incidenza è di 3243.3 (+31%) Nella fascia tra i 6 ed 10 anni si attesta a 3209 (+64,3%). La fascia 3-5 anni registra un’incidenza di 2146 casi (+120,7%). Nella fascia 0-2 anni, l’incidenSulla platea complessiva di 246.000 bambini dai 5 agli 11 anni, sono circa 76.000 ad oggi gli aderenti alla campagna vaccinale, ovvero circa il 30%. Di questi, 33.000 hanno già ricevuto la prima dose (45% degli aderenti).za è di 1446.3 nuovi casi (+ 81,3%).

Per quanto riguarda le vaccinazioni, invece, sulla platea complessiva di 313.000 studenti dai 12 ai 19 anni, sono 260 mila gli aderenti alla campagna vaccinale, ovvero l’83%. Di questi, oltre 254.000 hanno ricevuto la prima dose (pari al 97,6% degli aderenti e all’81% della platea potenziale). Sono invece oltre 240.000 i giovani che hanno completato il ciclo (92,3% degli aderenti e il 76,7% della platea potenziale).

In generale, soprattutto nelle fasce pediatriche, le vaccinazioni sono anche rallentate dalla necessità di riprogrammare gli appuntamenti a seguito dei provvedimenti contumaciali di isolamento e quarantena.