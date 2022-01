Il ministro della Transizione Ecologica a Vercelli per l'inaugurazione dell'anno Upo

L’Università del Piemonte Orientale si prepara a inaugurare l’anno accademico 2021/2022, il 24° dalla Fondazione, riprendendo la cerimonia che, lo scorso anno, era stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria. Lunedì 31 gennaio a partire dalle 10,30 al Teatro Civico di Vercelli interverranno il rettore Gian Carlo Avanzi, la direttrice generale Loredana Segreto, il rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione Filippo Margheritis. Ospite d’onore della cerimonia sarà il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che terrà una prolusione dal titolo “Il connubio tra sostenibilità ambientale e transizione ecologica”.

A seguire saranno consegnati i premi per i migliori laureati degli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 e i numerosi premi speciali.

Questi ultimi comprendono: due premi “Michele La Rocca”, istituiti da Federmanager e assegnati a laureati di spicco nell’ambito delle discipline giuridiche; due premi “Gabriele Coppa”, istituiti da smeup – Soluzioni EDP e assegnati a due laureati che si siano particolarmente distinti nelle discipline informatiche; il premio “Eugenio Inglese”, intitolato alla memoria del professor Inglese e assegnato dall’associazione UPO Alumni alla miglior tesi sulla pandemia da Covid 19, non solo in ambito medico-sanitario, ma anche sociale e/o economico; il premio “Giuseppe Dellacasa”, assegnato al laureato che abbia dimostrato la maggiore originalità nella sua tesi di ricerca; il premio “Mario Vittorio Ongari”, assegnato al laureato che si sia particolarmente distinto nelle discipline chirurgiche; il premio “Francesco Malinverni”, assegnato al laureato che si sia particolarmente distinto nelle discipline internistiche; l’exploit sportivo dell’anno; due professori che hanno ricevuto l’emeritato dalla Ministra dell’Università e della Ricerca professoressa Maria Cristina Messa.

A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso la capienza del Teatro Civico sarà ridotta; la cerimonia sarà comunque trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Ateneo. Per accedere al teatro sarà obbligatorio esibire il “Super Green Pass” e aver confermato la prenotazione del posto assegnato, oltre alla mascherina Ffp2 da indossare per tutta la durata della permanenza in teatro.