Fiamme nei boschi di San Bernardo di Breia

Vigili del Fuoco e volontari dell'Aib sono al lavoro, dalle prime ore del mattino di lunedì 17 gennaio, per domare un incendio scoppiato in località San Bernardo di Breia, nel comune di Cellio con Breia, sulle montagne tra Borgosesia e Quarona.

La colonna di fumo si alza per diversi metri ed è ben visibile anche da Quarona. «I vigili del fuoco - ha spiega il sindaco Francesco Pietrasanta, ringraziando Vigili del Fuoco e volontari - hanno già messo al sicuro le strutture della zona di San Bernardo. Le fiamme si stanno spostando verso Cavaglia ma sono già presenti squadre Aib per domarle. Occorre prestare massima attenzione in quelle zone».