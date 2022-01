Claudia Audone: il suo sorriso, i suoi cento e più amici....

È morta Claudia Audone, ex dipendente dell'Agenzia delle entrate; aveva 65 anni, era malata da tempo; da tempo la domenica, non la vedevamo più in piazza Cavour, seduta nei tavolini di Taverna e Tarnuzzer pronta a scambiare due parole, fare una battuta, commentare con arguzia i fatti del giorno.

A Vercelli la conoscevano in tanti: con gli amici aveva ideato, alla fine degli anni '80 il festival di San Romolo, iniziativa benefica organizza prima al Maciste e poi addirittura al Teatro Civico.

Claudia era una donna piena di spirito, di ironia, di umanità, di voglia di vivere. Di simpatia. Il suo sorriso e la sua bontà mancheranno a tutti quelli che l'hanno conosciuta e apprezzata.

I funerali si svolgeranno mercoledì alle 11,30 in Duomo. Il Rosario, sempre in Duomo, martedì alle 16,30.

Lascia le sorelle Celeste e Giuse; lascia tanti e tanti e tanti amici.