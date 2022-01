Tamponi in farmacia per i bimbi delle classi con un solo positivo: Varallo, Quarona e Borgosesia in aiuto alle famiglie

I Comuni di Borgosesia, Quarona e Varallo si alleano per consentire la rapida esecuzione di tamponi rapidi per i bimbi delle scuole primarie messe in quarantena in seguito a un solo caso di positività. I nuovi protocolli scolastici, prevedono che, in caso di una positività, materne ed elementari vadano in Dad per 10 giorni, con l’isolamento in attesa del tampone dell’Asl che, al momento, è sottoposta a forte pressione a causa dell'aumento dei contagi e, di conseguenza, alla forte richiesta di test.

Da qui la decisione dei sindaci Eraldo Botta, Francesco Pietrasanta e Paolo Tiramani di cercare un accordo con le farmacie dei rispettivi Comuni per consentire la rapida esecuzione dei tamponi che, in caso di negatività, possono consentire ai bambini di riprendere la propria vita normale.