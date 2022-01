Intervento sui tetti dei colombari: Trino mette mano a un problema decennale

Rilevata la necessità e l’urgenza di intervenire, è stata interpellata la Società A.F.I.B. s.r.l. di Trino, affidataria della concessione per la gestione dei servizi cimiteriali, che si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori di rimozione, smaltimento materiali e rifacimento copertura. «La ditta - spiegano da Comune - ha presentando un progetto per la riqualificazione delle coperture che comporta una spesa di 48mila euro più Iva per il Colombaro A e di 55mila euro più Iva per il Colombaro B».