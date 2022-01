Engas Hockey Vercelli cede in trasferta a Forte dei Marmi per 6-3

Engas Hockey Vercelli perde per 6 a 3 in casa del Forte dei Marmi, con cui condivideva il terzo posto in classifica. La partita è stata frenetica e, nel primo tempo HV ha tenuto i ritmi, giocando alla pari con i quotati avversari. Nel complesso, fatali tre errori sui tiri diretti, aspetto sicuramente migliorabile per i vercellesi, e un gol preso in superiorità numerica: il 4-3 di un bravissimo Sergio Festa. Sugli scudi l’immenso Pedro Gil, autore di tre reti meravigliose e di un match superbo, da annali. La posizione in classifica di HV si definirà domani con le altre partite della 14a giornata. Prossimo turno per l’Engas sabato 22 gennaio contro il Trissino, saldamente al comando in A1, alle 20.45 al Palapregnolato.

1°tempo: La primissima occasione è marcata Hockey Vercelli: Ojeda in contropiede serve Tataranni che, appostato, si gira verso la porta toscana, Gnata para. I padroni di casa rispondono subito: Illuzzi la mette al centro per Rubio, la difesa vercellese ben risponde. Poco dopo, Zucchetti, dopo un contropiede collettivo, non riesce ad infilare Gnata. A stretto giro, Illuzzi ha una buonissima chance, frutto di una sua pregevole giocata, Verona si oppone con classe. Sono trascorsi solo 5 primi di gioco: i ritmi sono forsennati. Bella azione di Moyano in ripartenza che salta Gil e mette una bella pallina verso Tataranni che non ne approfitta. Il canovaccio tattico sinora è palese: i toscani cercano di colpire con azioni più costruite, i vercellesi in contropiede. Eppure la realtà lo stravolge a più riprese: infatti, il vantaggio dell’HockeyForte arriva al nono minuto in ripartenza; Gil ruba la sfera agli avversari e, con un sontuoso tiro da media distanza, realizza l’1-0. HV reagisce con due occasioni, una per Ojeda e l’altra per Zucchetti a cui Illuzzi, all’ultimo, sporca la conclusione. Escono Moyano e Ojeda, entrano Sisti e Brusa. Dopo un’azione insistita, Vercelli giunge al pareggio: Zucchetti tira, Sisti, rapido, intercetta e passa a Tataranni che segna di pura rapina. Festa, autore di una bella iniziativa in area avversaria, viene atterrato in area da Sisti: è rigore per il Forte dei Marmi. Lo stesso numero 7 toscano si incarica della battuta e realizza con tecnica e personalità il 2-1 per i suoi. Poco dopo, il break dei toscani si concretizza: ancora Festa serve Gual che insacca in rete il 3-1 dalla sinistra. HV ci prova con una combinazione Brusa-Ojeda ma senza successo. Su azione, gli ospiti trovano un palo con Tataranni, ben servito da Sisti. La frazione si conclude con un tiro di Cinquini su cui Verona non ha difficoltà e, sul fronte opposto, con una girata di Tataranni in area. Si va riposo sul 3-1. Conto dei falli: 7 Forte dei Marmi, 3 Engas Hockey Vercelli.

2°tempo: Il gioco riprende con cartellino blu per Illuzzi. Il tiro diretto viene battuto da Ojeda che si porta sulla sinistra, ma non riesce a beffare l’esperto Gnata. Si resta sul 3-1. Una maiuscola azione personale di Gil non si chiude in rete, ma merita di essere riferita perché espressione di un grande campione. HV prova ad approfittare del power play ma non riesce ad essere incisivo. Tataranni recupera palla, si invola in contropiede e serve Zucchetti, libero, ma in posizione molto angolata rispetto alla rete. Grandissima possibilità per i rossoblu nata da Festa che ruba palla in area e serve Giovannetti che spara alto. Poco dopo, Gil stende Tataranni in area lanciato a rete: blu per lui e rigore per gli ospiti. Il capitano di HV tira il rigore: Gnata ci arriva ma non trattiene, 3-2. Poco dopo, Zucchetti ruba palla, serve Moyano che, prima ha uno stop felice e poi, con un tocco delizioso, deposita in rete il pareggio. Segue un palo di Gual per il Forte. Mancano 18 minuti: tutto può accadere. Verona difende bene su Festa in ottima serata. Gual commette fallo su Moyano costringendolo pesantemente sulla balaustra: cartellino blu per lui. L’argentino accusa un brutto colpo al volto, restando a terra,: è necessario l’intervento dei sanitari. Brusa lo rileva in pista. Tataranni batte il tiro diretto, producendosi in più finte, ma Gnata non si fa ingannare. In superiorità numerica, HV perde una sanguinosa pallina: Festa parte velocemente in contropiede e segna il 4-3. Zucchetti trova un palo, Festa ha di nuovo una grande chance. HV colpisce una traversa con un'alza e schiaccia di Brusa. Mancano dieci minuti al termine e il Forte dei Marmi commette il decimo fallo di squadra con Rubio su Brusa, steso su una ripartenza. Zucchetti batte il tiro diretto, ma trova un palo molto sfortunato, così sfuma la possibilità del pareggio. Gil ruba la sfera a Ojeda e parte con una velocità prepotente, andando a marcare il 5-3 per HockeyForte e guadagnandosi una meritata standing ovation del pubblico. Moyano rientra dopo la botta subita. HV ci prova con Ojeda, Sisti e poi Brusa da lontano. le azioni si susseguono, fra cui si distinguono una dell’infinito Gil e una di Giovannetti. Vercelli pressa, ma subisce un altro capolavoro firmato Pedro Gil: è il 6-3 con cui si conclude il confronto.

Formazioni:

GDS Impianti Versilia HockeyForte: Gnata, Gil, Rubio, Illuzzi, Cinquini;,Giovannetti, Maremmani, Festa, Gual, Bertozzi Allenatore : Alessandro Martini Engas Hockey Vercelli: Verona in porta, Tataranni, Zucchetti, Ojeda, Moyano, Brusa, Sisti, Mattugini, Maniero, Pasciullo Allenatore: Sergi Punset

Arbitri : Matteo Galoppi e Louis Anthony Hyde

Tabellino

Reti: 1°T 15’51 Gil (FdM) 1-0; 10’40 Tataranni (HV) 1-1; 8’44 Festa, R, (FdM), 2-1; 7’03 Gual (FdM) 3-1 2°T: 19’30 Tataranni (HV) R 3-2; 18’36 Moyano (HV) 3-3; 15’13 Festa (FdM) 4-3; 8’37 Gil (FdM) 5-3; 1’43 Gil (FdM) 6-3