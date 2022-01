Preoccupazione nella vicina Roasio. Dalle prime informazioni raccolte, una donna di circa 90 anni avrebbe accusato un malessere all’interno della sua abitazione nella prima mattinata di oggi, sabato 15 gennaio.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco per i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

In seguito, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito. Presenti anche le squadre di Cossato.