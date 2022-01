In 400 all'open night vaccini di Borgosesia

Oltre 400 ragazzi hanno partecipato all'open night del centro vaccinale di Borgosesia, organizzato, venerdì sera, dall'Asl Vercelli, in collaborazione con il Comune, Igea e Fondazione Valsesia.

leggi anche: OPEN NIGHT VACCINALE A BORGOSESIA

I giovani, tra i 18 e i 29 anni che hanno aderito alla serata, hanno potuto avvalersi di un'ottima organizzazione, messa in piedi con cura. Nel salone Pro loco, la musica ha contribuito a mettere a proprio agio i ragazzi e ingannare l'attesa nelle fasi post post somministrazione. Per garantire l'orario prolungato fino alle 21, l'Asl ha messo in campo il proprio personale anche dirigenziale e i volontari hanno dato tutto il supporto possibile.