Dalla direzione del Globo maxi donazione all'Emporio solidale

Sono stati donati all'Emporio Solidale della Caritas i 370 tra panettoni e pandori che Il Globo aveva acquistato in vista della serata di Capodanno in discoteca, poi sospesa a causa delle norme restrittive anti-Covid decise dal Governo.

Nella giornata di mercoledì 12 gennaio, è avvenuta la consegna delle confezioni che, ora potranno andare alle famigli bisognose.

«Un sincero grazie al Globo di Borgovercelli e a tutta la società per la sensibilità e

l’attenzione al mondo del sociale e al profondo senso civico - sd legge in una nota di Ascom - e, aa parte di Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia, un riconoscimento

particolare a Guido Ambrogione, presidente provinciale SILB_Fipe oltre che membro

di Giunta Nazionale del medesimo sindacato».

Nella primavera dello scorso anno, la maxi discoteca di BorgoVercelli era anche stata covertita gratuitamente ad hub vaccinale per l'Azienda sanitaria: a partire dal mese di maggio 2021 e per circa sei mesi, sono state ben 58 mila le dosi di vaccino somministrate.