Addio ad Angelo Gilardino: lutto nel mondo della musica e della cultura

Lutto nel mondo della cultura e della musica per la morte di Angelo Gilardino, grandissimo chitarrista, compositore ed ex direttore artistico della Fondazione Segovia. Aveva compiuto 80 anni lo scorso 17 novembre e il Comune di Asigliano – dove aveva vissuto da bambino - e tutto il mondo della cultura, gli aveva reso omaggio nel corso di una cerimonia bellissima e partecipata, alla presenza del presidente della Regione, Alberto Cirio. Nato all’ospedale di Vercelli il 16 novembre del 1941, aveva vissuto ad Asigliano fino all’età di nove anni, quando la famiglia si era trasferita prima a Formigliana e poi a Vercelli. La sua carriera artistica, di assoluto valore a livello mondiale e durata dal 1958 al 1981, ha avuto una grande influenza sullo sviluppo della chitarra come strumento alla ribalta nel XX secolo. Ha eseguito in prima assoluta centinaia di nuove composizioni a lui dedicate da compositori di tutto il mondo. Ha inoltre tenuto 200 corsi, seminari e masterclass in vari paesi europei su invito di università, accademie, conservatori, associazioni musicali e festival.

Nel corso della cerimonia, durante la quale la sindaca Carolina Ferraris gli aveva conferito la cittadinanza onoraria, Gilardino aveva detto: «Asigliano per me era il mondo dell’immaginazione, ed è stato la fonte permanente di tutto ciò che ho scritto. Sono stato artista in quanto asiglianese: oggi voi mi usate la gentilezza di ringraziarmi per non avere mai dimenticato il mio paese, sono io che devo ringraziare voi».

(notizia in aggiornamento)