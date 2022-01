Pro Vercelli estranea alla responsabilità imputata

Pro Vercelli, sanzioni post-passaggio societario, multa di 5mila euro per il club, ha titolato ieri la testata on line TUTTO C. (Leggi qui).

Ecco la risposta/precisazione della Pro Vercelli.

La società F.C. Pro Vercelli 1892 precisa che il deferimento a cui si è addivenuti in seguito al primo passaggio di quote societario avvenuto nell’agosto 2020 e nel successivo Febbraio 2021 è relativo ad inadempienze da parte degli Istituti Bancari che non hanno risposto nei termini prestabiliti dalla normativa.

Ritenendoci tuttavia estranei alla responsabilità imputata abbiamo deciso di patteggiare non essendoci per questi casi punti di penalizzazione.

Rimarchiamo in ogni caso, se mai ce ne fosse la necessità, che in questo anno e mezzo si sono affrontate moltissime difficoltà come tutti potranno immaginare ma, grazie agli attuali proprietari ed al loro amore per le Bianche Casacche, il loro sostegno economico ha permesso di onorare tutti gli impegni presi cercando allo stesso tempo di costruire una squadra competitiva.

ForSa Pro!!!