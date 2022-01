L'Informagiovani "raddoppia": orari prolungati e due sportelli

Orari di apertura più ampi e sportelli raddoppiati: il 2022 si apre con un'importante novità per l’Ufficio Informagiovani.



Il servizio gratuito di orientamento formativo e professionale del Comune è raggiungibile tutti i lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 12, e il lunedì e il mercoledì anche nel pomeriggio dalle 14 alle 17.



«Investire sull’Informagiovani – dice il sindaco Andrea Corsaro – significa garantire alle nuove generazioni una grande opportunità per agevolare il raggiungimento di importanti obiettivi, ma anche un supporto concreto nell’inserimento spesso faticoso nel mondo del lavoro e più in generale nella società».

L’Informagiovani è da sempre stato un punto di riferimento per le persone in cerca di orientamento rispetto al futuro lavorativo e scolastico, ma anche un luogo dove scoprire nuove opportunità per il tempo libero, per i viaggi all’estero e per impegnarsi nel volontariato.

L'ampliamento del servizio parte proprio nel mese in cui è possibile, per i giovani tra i 18 e i 28 anni, presentare domanda per il nuovo Bando di Servizio Civile, che da quest’anno vede il Comune capofila di ben 25 enti sul territorio con 67 posti a disposizione. Tutte le informazioni relative al Bando sono consultabili sul sito dell’Informagiovani www.vercelligiovani.it o reperibili presso il servizio, dove gli operatori possono inoltre fornire aiuto nella scelta del progetto più adatto e consigli fondamentali per presentare la domanda e affrontare le selezioni nel migliore dei modi.

«L’orientamento e la formazione per le fasce più giovani – aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Pozzolo – sono state fin dal primo momento tra le nostre priorità, consci del fatto che è soltanto attraverso scelte consapevoli che una persona può crescere libera e offrire un contributo significativo alla collettività».

L’Informagiovani si trova in piazza Municipio 3. È in ogni caso preferibile prenotare un appuntamento tramite email o per telefono (0161 596800 – informagiovani@comune.vercelli.it). Informazioni su servizi e opportunità offerte e su iniziative particolari si trovano sul sito vercelligiovani.it e sui social collegati.