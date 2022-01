Verrà avviato dalla prossima settimana (e non da venerdì 14 come era stato inizialmente annunciato dal Comune di Santhià) il servizio di esecuzione dei tamponi alla Casa della Salute di via Matteotti.

Il punto di effettuazione tamponi, che devono essere prescritti dal Sisp o dal proprio medico di famiglia, sarà operativo il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12 a partire da mercoledì 19 gennaio.