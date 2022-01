Chicca Isola è la Vercellese dell'anno

La Famija Varsleisa ha deciso, all'unanimità, di assegna a Federica Isola il riconoscimento di "Vercellese dell'anno 2021". Lo rende noto il presidente del sodalizio, Pier Luigi Bruni anticipando, in una nota stampa, alcune delle motivazioni che verranno poi illustrate nel corso della cerimonia di consegna del riconoscimento.

«Federica Isola ha riportato alla scherma vercellese una medaglia olimpica dopo diversi anni di digiuno. Ha fatto entusiasmare la città per quanto ha saputo fare insieme alle compagne azzurre. Ancora molto giovane ha tutte le carte in regola per raggiungere grandi risultati anche in futuro. Si è allenata con determinazione anche durante i mesi difficili della pandemia e rappresenta un esempio di perseveranza e di volontà in particolare per i giovani. Per tutto ciò è una degna Vercellese dell'anno 2021», spiega Bruni.

Figlia d’arte - il padre è l’attuale presidente della Pro Vercelli Scherma - Chicca Isola si è avvicinata a questa disciplina sin da giovanissima alternando per alcuni anni la scherma allo sci. Mossi i primi passi con il fioretto è successivamente passata alla spada. Studentessa di Biologia, le piace andare in barca a vela con famiglia e amici.

Ha fatto parte della Pro Vercelli Scherma fino al dicembre 2016, a partire da quella data è stata tesserata per il Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, sua attuale società di appartenenza.

Nel 2019 è stata l’assoluta protagonista del circuito Under 20 vincendo titolo mondiale, europeo, nazionale e conquistando, per il terzo anno consecutivo, la vetta del ranking mondiale di categoria. Una crescita esponenziale che le è valsa la convocazione in nazionale maggiore dove, nello stesso anno, ha conquistato il Bronzo ai Mondiali di Budapest e agli Europei di Dusseldorf.