Tiramani: «Emanuela Buonanno? Temo sia stata mal consigliata»

«Sono dispiaciuto ma non sorpreso»: commenta così il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, le dimissioni della sua ex vicesindaco Emanuela Buonanno, arrivate a seguito di incomprensioni derivate dalla decisione della Giunta di sostituire Buonanno con Fabrizio Bonaccio nel ruolo di Vice del primo cittadino, mantenendola però parte attiva nel ruolo di assessore.

Tiramani, ribadendo che per Emanuela Buonanno ha sempre avuto grande rispetto e riguardo, si dice però amareggiato dalla piega che hanno preso gli eventi: «Quando è rientrata precipitosamente, e forse un po’ imprudentemente, dal Sudafrica martoriato dal Covid, l’ho e l’abbiamo tutti quanti accolta con affetto e disponibilità – racconta il primo cittadino – e abbiamo avuto con lei un lungo incontro in Comune, per approfondire insieme le dinamiche alla base della situazione che si era creata, e poter proseguire uniti il nostro lavoro nell’interesse della città e dei borgosesiani».

Tiramani prosegue aggiungendo che dopo un paio di settimane nelle quali Emanuela Buonanno si è ritirata nella sua dimora evitando ogni forma di contatto sociale, lunedì 10 è ricomparsa in pubblico per consegnare una lettera di dimissioni da assessore ai Servizi Sociali e allo Sport: «Sono dispiaciuto perché temo che Emanuela sia stata mal consigliata – dice Tiramani – probabilmente da parte di chi per anni mi hanno insultato, sia con messaggi privati che con post sui social, mentre lei rivestiva la carica di mio vice ed era in piena sintonia con l’operato della giunta. Sono convinto – conclude - che gli assessorati di cui era a capo le avrebbero consentito di rendersi utile a Borgosesia, così come ha sempre dichiarato di voler fare. Mi spiace non averla più in giunta: noi continueremo a lavorare come abbiamo fatto in questi 5 anni, animati da spirito di servizio verso la città e i borgosesiani, ad Emanuela non mi resta che augurare ogni bene».