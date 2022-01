Il Pd di Borgosesia apre a Buonanno (Emanuela)

Riceviamo e pubblichiamo.

Non nutriamo particolare interesse per gli intrighi di palazzo che si stanno consumando nel Comune di Borgosesia però, visto che riguardano assetti di Giunta e minano la funzionalità dell’Amministrazione del nostro Borgo, è doveroso lasciare un commento.

Sembra che le attuali vicende giudiziarie che di certo non rappresentano un elemento di vanto per la nostra comunità, abbiano oltremodo innervosito il sindaco Paolo Tiramani. L’immediato e poco elegante cambio del vicesindaco compiuto da Tiramani, probabilmente è stato dettato da un calcolo legato alle prossime elezioni di giugno quando, con ogni probabilità, il sindaco uscente non potrà ricandidarsi.

Una scelta presa senza mostrare un minimo di riconoscenza nei confronti di chi aveva dato, in termini di quantità di voti e di preferenze, un sostanziale contributo alla sua elezione. Senza prendere in considerazione il ruolo cruciale che la storia famigliare di Emanuela aveva avuto nel favorire e promuovere la sua veloce e significativa carriera politica, giunta presumibilmente alle sue fasi conclusive.

Anche in queste circostanze si misura la statura, prima di tutto umana, di un politico. Sicuramente il cambio del vicesindaco ha compromesso i rapporti politici e personali all’interno della Giunta Comunale, potando alle inevitabili dimissioni di Emanuela Buonanno. Abbiamo sempre deprecato il fare autoritario ed accentratore del sindaco Tiramani. Quest’ultima sterile prova di forza ce ne dà ulteriore conferma.

Ora il Pd di Borgosesia è pronto a lavorare per formare un campo largo capace di offrire un’alternativa valida per le prossime elezioni e aprire una pagina amministrativa in netta discontinuità con l’operato del sindaco Tiramani.