Illuminazione a led in via Dante

Gattinara prosegue nell'attività di rinnovamento sostituzione della vecchia illuminazione pubblica con l'installazione dei nuovi impianti a led. I lavori, negli ultimi giorni, hanno riguardato via Dante Alighieri, dove sono stati posizionati impianti illuminanti a tecnologia Lled, gradevoli dal punto di vista estetico tanto da costituire elementi di arredo, in armonia con il contesto urbano

«Gli interventi di riqualificazione e adeguamento tecnologico dell'intera rete di illuminazione pubblica nonché di risparmio energetico, sono stati avviati in maniera diffusa già da qualche anno – commenta il vice sindaco Daniele Baglione - Il fine ultimo del progetto è quello di migliorare l’efficienza dell'intera rete di pubblica illuminazione, mediante il suo progressivo e integrale ammodernamento con l'utilizzo di tecnologia led a basso consumo, così da conseguire un consistente risparmio energetico ed economico, migliorando altresì sicurezza e affidabilità degli impianti di illuminazione».

«Proseguiamo con questi interventi per il miglioramento dell’illuminazione pubblica - commenta il sindaco Maria Vittoria Casazza – l’intervento in via Dante è un altro tassello del più ampio programma di rinnovo dell’illuminazione, che ha l’obiettivo di rendere più gradevoli e vivibili le strade della nostra Città. Con le nuove lampade a led oltre a ottenere una migliore illuminazione abbiamo un risparmio fino al 40% del consumo di energia elettrica. Una scelta che coniuga oltre al risparmio e al miglioramento dell’illuminazione, anche una maggiore sicurezza e sostenibilità ambientale».