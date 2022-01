Camera da letto in stile scandinavo

Ti piacciono i materiali naturali e lo stile minimalista? Scopri di più sullo stile di vita scandinavo, che si caratterizza per semplicità, funzionalità ed ecologia (tipica dei popoli nordici). Come puoi arredare una camera da letto in questo stile? Continua a leggere per saperlo.

Colori tenui e materiali naturali

Abbiamo già detto che l'ecologia e la semplicità sono l'alfa e l'omega dello stile di vita scandinavo. Ecco perché non troverai troppi colori sgargianti, accessori o materiali artificiali negli interni. I colori sono in armonia tra loro, gli accessori sono minimali e i mobili di alta qualità, realizzati con materiali naturali e versatili.

E quali colori scegliere? Nella maggior parte degli interni il bianco è il colore dominante, è un colore che dona alla camera da letto luce e ariosità; puoi certamente optare anche per un grigio neutro o un beige. Alcuni accessori o mobili stanno bene in verde oliva, rosa antico, antracite o giallo senape.

Anche mobili o accessori in legno dovrebbero essere presenti: è meglio che il legno sia nella sua forma naturale, non verniciato e solo trattato con olio. Anche il pavimento di legno è tipico nello stile scandinavo; invece i tappeti non vengono molto utilizzati.

Mobili semplici e di alta qualità

La caratteristica dominante di ogni camera da letto è, naturalmente, il letto . Prova a cercarne uno di legno massiccio chiaro o anche color metallo, in modo da creare contrasto. Ma anche in questo caso la semplicità è la chiave – cerca di non mettere nessun ornamento o tappezzeria colorata. Prediligi biancheria da letto di qualità, con copriletti in materiali naturali (cotone o il lino).

Oltre al letto sono utili anche comodini, armadi e cassetti per riporre i vestiti. I mobili bianchi si fondono con le pareti circostanti e non disturbano l'atmosfera minimalista della stanza. Se ti piace sederti con un buon libro la sera, puoi anche creare un accogliente angolo di lettura: basta scegliere una poltrona comoda, posizionare una lampada da terra e un tavolino per le tazze di tè.