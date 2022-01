Auto fuori strada: occupante in ospedale in codice giallo

Incidente, nella mattina di lunedì, alla periferia di Gattinara, lungo la sp 142 del biellese. Un'auto con due persone a bordo è uscita di strada, in maniera autonoma, finendo bloccata ai margini della carreggiata.

Una delle persone a bordo, ferita, è stata portata in ospedale a Biella e ricoverata in codice giallo. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia che si è occupata della messa in sicurezza dell'auto e dello scenario.

Sul posto i carabinieri che si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dell'incidente.