Missione FFP2: Fondazione Valsesia al fianco di scuole e associazioni

«Iniziamo il 2022 dando supporto e valore all’educazione e alle attività associative per continuare a guardare con fiducia al futuro»: con il pragmatismo che la caratterizza fin dalla sua nascita, Fondazione Valsesia si mette subito all'opera per andare incontro alle scuole e alle realtà che, con i nuovi decreti, possono aver bisogno di mascherine Ffp2 per garantire le attività in sicurezza.

Si chiama "Missione Mascherine FFP2", l'iniziativa pensata a favore dei servizi scolastici e delle attività associative a sostegno della fragilità nel territorio valsesiano: Fondazione Valsesia Onlus mette a disposizione mascherine FFp2, come previsto dalla normativa vigente, per scuole, oratori e associazioni che ne facciano richiesta, sino ad esaurimento scorte. Fare richiesta è semplice, basta una e-mail a info@fondazionevalsesia.it. L'opportunità è rivolta a scuole secondarie (I-II grado); oratori; associazioni che abbiamo sede in uno dei 38 Comuni dove, per Statuto, opera Fondazione Valsesia. Le mascherine FFp2 (misura adulto), fino a esaurimento scorte.

«La riapertura delle scuole e la ripresa delle attività associative dedicate alle fragilità con le nuove indicazioni di sicurezza – sottolinea la presidente Laura Cerra – ha portato Fondazione Valsesia a decidere di andare incontro il più possibile alle esigenze degli studenti e dei ragazzi/e del nostro territorio, con l’obiettivo di dare una mano a mantenere una vita normale per i giovani, che più di tutti stanno subendo “un furto” di anni preziosi della loro esistenza, soprattutto nelle delicate situazioni di fragilità».