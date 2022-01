Open night vaccini: venerdì si replica a Borgosesia

Per incentivare ulteriormente le vaccinazioni, venerdì 14 gennaio è prevista una seconda Open night per i giovani in Valsesia.

Al Teatro Pro loco di Borgosesia il normale orario di vaccinazione 9-17 sarà prorogato fino alle ore 21: «Saranno disponibili 200 dosi di vaccino per i ragazzi dai 18 ai 29 anni che si presenteranno ad accesso diretto per ricevere la terza dose e altrettante per le persone che già hanno la prenotazione. E' possibile l'accesso diretto anche per coloro che devono ricevere la prima dose, a prescindere dall'età».