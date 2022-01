Un "bosco da vivere" intorno allo skate park

Un piccolo "bosco urbano" di 50mila metri quadri, da valorizzare e rendere attrattivo per i vercellesi. Il Comune mette mano alla riqualificazione della zona dello skate park di via Olcenengo e alla sistemazione dell'area verde di via Walter Manzone, al rione Canadà, parco di circa 5mila metri quadri, posto in direzione Caresanablot, all'interno di un quartiere residenziale dove già si trovano alcune interessanti aree - come gli sgambamenti per i cani di via Cantarana - oltre alla zona degli orti solidali. Negli ultimi giorni del 2021 la giunta ha approvato il programma di recupero per le due aree predisposto dall'agronomo Andrea Tovaglieri: gli interventi richiederanno, complessivamente un investimento di circa 112mila euro e saranno finalizzati a offrire alla popolazione spazi più attraenti e funzionali da vivere, preservando la vegetazione e la piccola fauna presente. (L'area verde di via Manzone)

Per il parco di via Manzone i lavori prevedono la pulizia dell'area, la potatura delle piante e l'abbattimento e ripiantumazione in numero superiore di alcuni alberi che non si sono sviluppati o che presentino criticità di qualche genere. Verranno rifatte la una recinzione, posizionati sbarramenti di accesso ai veicoli e panchine in calcestruzzo, oltre ai cestini portarifiuti. Verrà anche creato un breve percorso passeggiata di circa 250 metri.

Molto più rilevante l'intervento nella zona dello skate park di strada per Olcenengo: la spesa prevista è di 83mila euro e consentirà di creare una connessione tra la struttura per gli appassionati di questo sport e il resto del vasto bosco che si è creato in modo più o meno spontaneo nel grande appezzamento di terreno delimitato da via Olcenengo, dalla Tangenziale Ovest e dalle risaie.

(Lo skate park di via Olcenengo)

Anche qui è prevista la sistemzione della vegetazione con il taglio e la ripiantumazione delle essenze malate o pericolanti, la potatura e la pulizia degli infestanti, la creazione di una passeggiata ad anello interna al bosco lunga oltre un chilometro, la sistemazione di panchine, cestini e tavoli per il pic-nic. Un progetto che dovrebbe finalmente dare una svolta all'area dello skate park, ricca di potenzialità ma, di fatto, ancora incompiuta e che si inserisce nel quadro di recupero di alcune aree verdi di proprietà comunali disseminate in diversi quartieri della città.