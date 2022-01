Lilt: estratti i vincitori della "lotteria di Venere": ecco i numeri fortunati

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato mattina, nella sede della Lilt provinciale, in corso Abbiate 150, l’assessore Ombretta Olivetti, che è anche capo sala dell’oncologia del Sant’Andrea, davanti al presidente della Lilt Domenico Manachino e a Loretta Caliman, in rappresentanza, del Gruppo “Petali di Loto”, ha estratto i 74 biglietti vincitori della Lotteria Benefica “Sui passi di Venere”, organizzata per appoggiare la lotta contro il tumore al seno condotta appunto dalle donne dei “Petali di Loto”.

Sono stati venduti, al prezzo di 2 euro l’uno, ben 7900 biglietti (su 8 mila) e oggi si è passati all’estrazione dei 74 premi. Il primo, un viaggio del valore di mile euro, da utilizzare entro il 2022, rivolgendosi all’agenzia “Carambola” di via Dante, è andato al biglietto numero 1817: se lo è aggiudicato una signora di Bianzè. Il premio è stato offerto dai “Petali di Loto”. Il secondo premio, una mascherina artistica fusa in bronzo, creata dall’artista vercellese Carla Crosio, è andato al biglietto numero 3973, acquistato da una signora di Galliate; il terzo, una Smart Tv di 50 pollici offerto da Rachele Orsani, è andato al biglietto numero 4183, acquistato da una signora di Vercelli presso l’Ascom.

Tramite le matrici, la Lilt è già riuscita ad avvisare quasi tutti i vincitori, ma noi proseguiamo con l’elenco dei primi dieci premi, rimandando alla pagina Facebook Lilt Vercelli Lilt l’elenco complessivo dei 74 biglietti vincitori.

Quarto premio, una trapunta matrimoniale al biglietto numero 1665; quinto, un buono per quattro sedute di radiofrequenza estetica al viso, al biglietto numero 6286; sesto, un percorso benessere viso corpo capelli, al biglietto numero 5639; settimo, una parure collana e orecchini artigianali in tessuto e pietre, al biglietto numero 4829; ottavo, un buono per consulenza immagine, al biglietto numero 4589; nono, una copia di quadri Batik con cornici colorate, al biglietto numero 6289; decimo, una camicetta da donna, al numero 4988. Gli altri 64 premi e i relativi biglietti possono essere sulla pagina Facebook Lilt Vercelli Lilt.

I premi (o i buoni premio) potranno essere ritirati da giovedì 13 gennaio nella sede della Lilt, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12,30.