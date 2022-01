La Buona Destra: «Solidali con Tiramani e Botta dopo le minacce»

Riceviamo e pubblichiamo.

In queste ore diversi amministratori locali, sopratutto del Vercellese, stanno ricevendo pesanti minacce alla proprio persona per le posizioni favorevoli all’incentivazione della campagna vaccinale, a contrasto dell’emergenza sanitaria in corso.

A nome della Buona Destra voglio esprimere loro la totale vicinanza e solidarietà del nostro partito, dei nostri iscritti e dei nostri simpatizzanti, in un momento che sicuramente ha causato un forte disagio emotivo.

Il nostro Paese sta nuovamente attraversando un periodo difficile a causa del dilagare dei contagi e l’evidenza dei dati mette in risalto come le strutture ospedaliere siano intasate dai ricoveri di pazienti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale.

Che degli amministratori locali che operano nel bene della collettività, tramite posizioni ed azioni che seguono le evidenze scientifiche a tutela della salute pubblica, possano subire una tale violenza verbale, non è più accettabile.

Credo sia giunto il momento che i personaggi che vivono e sopravvivono distanti dalla drammaticità quotidiana, in contesti caratterizzati da un forte disagio sociale e culturale, facciano uno sforzo per tornare al più presto a contatto con la realtà che stiamo vivendo.

Il vaccino è l’arma più efficace che abbiamo a disposizione per uscire da una situazione che si è protratta troppo a lungo, incidendo sulla vita di ognuno di noi. Che ci siano gruppi che assumono ancora oggi, davanti alla realtà dei fatti, posizioni antiscientifiche e, fomentando il diffuso disagio, arrivano a minacciare di mettere in pericolo l’incolumità di coloro che svolgono il proprio ruolo istituzionale non è minimamente comprensibile.

La Buona Destra del Piemonte è a favore del vaccino e della scienza, senza se e senza ma, e per questo esprime ancora una volta la propria solidarietà nei confronti dell’onorevole Paolo Tiramani e del sindaco Eraldo Botta, oggetto di minacce da ambienti nati a scopo evidentemente sovversivo.