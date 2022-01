Imprigionato tra le lamiere: automobilista in gravi condizioni

E' stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco per estrarre il malcapitato automobilista finito in ospedale in codice rosso nella serata di sabato.

https://www.infovercelli24.it/2022/01/08/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/incastrato-nellauto-finita-in-un-fosso-e-in-codice-rosso.htmlIl grave incidente è avvenuto intorno intorno alle 19,30, lungo la provinciale 401 tra Santhià e Alice Castello, dove una vettura è finita fuori strada ribaltandosi nel canale e comprimendo l'occupante, ferito in modo serio, tra le lamiere.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una squadra del distaccamento volontari di Santhià per aiutare il personale medico a estrarre il poveretto, poi trasporto d'urgenza dal 118 di Santhià all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove è stato ricoverato in codice rosso.

In seguito i Vigili del Fuoco si sono anche occupati della messa in sicurezza dello scenario, mentre i carabinieri di Albano stanno effettuando i rilievi del caso.