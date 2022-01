La corsa del virus nel vercellese: in 15 giorni i positivi sono aumentati di quasi 7 volte

Sono solo cinque i paesi covid free nella provincia di Vercelli e si tratta di centri di minime dimensioni: Sali, Balmuccia, Cervatto, Rimella e Carcoforo.

Nel resto della provincia l'evoluzione di contagi è stata esponenziale: ad aggiornare costantemente sull'andamento del contagio è il presidente della Provincia, Eraldo Botta, che rileva come, nel giro di 17 giorni, il numero degli attualmente positivi sia aumentato di quasi 7 volte, passando dai 578 del 21 dicembre ai 3789 di venerdì 7 gennaio. I dati, in particolare, evidenziano un tempo di raddoppio dei positivi di soli cinque giorni a cavallo di Capodanno quando si è passati dai 1105 del 28 dicembre ai 2247 del 3 gennaio. Ecco i dati nel dettaglio:

21 dicembre 578 attualmente positivi

22 dicembre 615

23 dicembre 692

24 dicembre 785

25 dicembre 838

26 dicembre 866

27 dicembre 901

28 dicembre 1105

29 dicembre 1313

30 dicembre 1646

1º gennaio 2091

3 gennaio 2247

4 gennaio 2750

5 gennaio 3213

6 gennaio 3582

7 gennaio 3789

Tra i centri del vercellese in cui si stanno registrando numeri molto elevati di contagi c'è senz'altro Santhià dove venerdì i positivi sono arrivati a quota 251 con una persona in ospedale, ma è elevato anche il numero di casi a Gattinara (236 secondo la piattaforma regionale), e Serravalle Sesia (144 casi registrati sulla piattaforma) mentre Varallo con 174 casi registrati fa registrare un'incidenza meno rilevante, così come Trino dove i positivi sono 134 (con un aumento però rapido dei contagi che il 27 gennaio erano solo 34). Ovviamente, in valore assoluto, sono Vercelli e Borgosesia, i due centri maggiori, ad avere i numeri più alti - circa 800 casi nel capoluogo e poco più di 300 a Borgosesia.

Resta al momento sotto controllo il tasso di ospedalizzazione: secondo gli ultimi dati resi noti dall'Asl meno della metà dei 68 posti letto attualmente dedicati a pazienti Covid (10 di quali di terapia intensiva) sono occupati.