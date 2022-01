Contagi in crescita esponenziale: messe feriali e catechismo sospeso. Funerali senza Eucarestia

Novità anche per il catechismo: «da domenica 9 e per tutto il mese di gennaio, nella Comunità pastorale “7” le lezioni vengono sospese, così come la celebrazione della messa delle ore 11,30 a Santhià, dedicata ai giovani del catechismo. «Per recuperare gli incontri sospesi - spiega il parroco - la conclusione dell’anno catechistico potrebbe quindi subire uno slittamento verso il mese di giugno, con un nuovo calendario della celebrazione dei Sacramenti. Ai catechisti, in questo tempo di sospensione, è affidata la proposta di temi e approfondimenti attraverso i canali più accessibili di comunicazione sociale, in attesa di ulteriori informazioni sulla ripresa degli incontri “in presenza”».

Infine, da lunedì 10 a lunedì 24 gennaio, viene sospeso anche il servizio “Guardaroba” di Caritas Santhià.

«Pur comprendendo il disagio - conclude don Bedello - si invitano i parrocchiani ad accogliere le presenti disposizioni in spirito di comprensione e collaborazione, in un momento emergenziale così delicato».