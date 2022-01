Segnaletica e illuminazione notturna: alla Bertagnetta, così non va

Interrogazione protocollata oggi dal Partito Democratico, a seguito di un sopralluogo in località Bertagnetta.

Da alcune segnalazioni dei cittadini, cui ha seguito un sopralluogo (si vedano fotografie ) è emersa la necessità di procedere ad interventi di installazione di illuminazione, manutenzione del corpo stradale e realizzazione di segnaletica orizzontale presso la località Bertagnetta

Tali segnalazioni fanno riferimento in particolare nell’area ricompresa tra Via Vincenzo Canetti, Via Giovanni Sampietro, Via Giuseppe De Maria, Via Montebello, Via Artiglieri d’Italia, Via Armando Donna, Via Virginio Bussi, Via Ermenegildo Bertola

In tale zona della città risultano carenti le segnaletiche orizzontali e quelle di delimitazione dei parcheggi, così come carente è l’illuminazione notturna (in particolare in Via Canetti e Via Bussi)

Gli aspetti indicati creano potenziali problematiche in termini di sicurezza per i cittadini residenti

SI INTERROGA PER SAPERE

Se l’Amministrazione sia a conoscenza di tali problematiche

Se siano previsti interventi di manutenzione dell’area sopra indicata