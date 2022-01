Terapie intensive e analisi della mortalità dell'ultimo mese in Piemonte

L'aggiornamento settimanale sulla situazione di occupazione delle terapie intensive conferma che circa l’80% dei pazienti ricoverati per Covid in Piemonte non sono vaccinati. In particolare, sui 137 posti letto che risultano occupati della giornata di oggi (venerdì 7 gennaio) 106 riguardano pazienti non vaccinati (69 uomini e 37 donne), 31 sono invece pazienti vaccinati (18 uomini e 13 donne).

Sempre secondo i dati messi a disposizione dalla Regione, le 211 persone morte in Piemonte per Covid nell’ultimo mese avevano tutte più di 50 anni, e di queste 119 non erano vaccinate mentre lo erano le rimanenti 92.

«Considerando che in Piemonte ci sono in tutto circa 2,1 milioni di persone in questa specifica fascia d’età e che tra loro i non vaccinati o con ciclo non completo sono circa 205 mila - si legge nella nota della Regione -, i 119 decessi che nell’ultimo mese hanno riguardato i non vaccinati (rispetto ai 92 morti fra quasi 1,9 milioni di vaccinati) evidenziano una mortalità fra i non vaccinati 12 volte superiore. In coloro che invece hanno completato il ciclo vaccinale (con monodose/doppia dose) la riduzione del rischio di mortalità è pari al 92%».