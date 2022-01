Guasto a una condotta del gas: lavori in corso e viabilità modificata

Circolazione stradale rivoluzionata fino a domenica, a Gattinara, nel punto nevralgico di incontro tra la provinciale per Biella e l'arteria che, arrivando da Vercelli, porta verso la Valsesia.

A causa di un guasto a una condotta del gas in viale Marconi, nell’incrocio con viale Roma e corso Garibaldi, è stato necessario modificare la viabilità per consentire ai tecnici della ditta Teknoimpianti per conto di 2i ReteGas, società che gestisce l’attività di distribuzione del gas, al lavoro da venerdì mattina, di effettuare le riparazioni del caso.

I lavori dovrebbero concludersi presumibilmente, in assenza di avversità, nella giornata di domenica 9 gennaio e per tutta la durata del cantiere è sono previsti: la chiusura sp 142 (corso Garibaldi) tra l’incrocio con via Ottaviano e l’incrocio con viale Marconi/viale Roma; la chiusura di via Volta nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e corso Garibaldi/Sp 142; la chiusura di corso Garibaldi nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Marconi via Roma e l’incrocio con via Mattai e via IV Novembre; l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri nel tratto dell’intersezione di viale Marconi e viale Roma.