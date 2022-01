Polizia di Stato: quattro grandi operazioni e il 25% di controlli in più

Un anno di controlli, prevenzione e repressione. Con alcune importanti operazioni portate a termine nel settore della lotta al traffico di droga, ai furti ai danni di cittadini a minore difesa ma anche dei furti ai danni di grosse aziende.

E' un bilancio positivo, per la Polizia di Stato, quello tracciato dal questore Maurizio Di Domenico: il 2021 si è chiuso con dati sostanzialmente vicini a quelli del 2020 quando un'importante parte dell'anno era stata caratterizzata dal lockdown totale del Paese.

«Rispetto al 2020 – dice Di Domenico - i reati denunciati alla Polizia di Stato sono aumentati del 5%, passando da 1074 a 1145. I dati su di identificazione e i controlli sono però aumentati del 25% e questo ci ha permesso di ottenere importanti risultati sia sul fronte della repressione che della prevenzione».

Nell’anno appena concluso si contano 102 arresti e 132 denunce effettuati dalla Polizia di Stato. Quattro le grosse operazioni condotte dalla Mobile: "Ostriche e campagne" che aveva portato all'arresto di una banda di malviventi specializzati nei furti ai danni della grande distribuzione; le due operazioni antidroga - sul Lungosesia e in città - e l'arresto della coppia di rom specializzati nei furti con la tecnica dell'abbraccio. «Operazioni importanti per i risultati e per l'impatto sociale che questi reati hanno», commenta il Questore.

I controlli sul rispetto delle norme antiCovid nei locali pubblici ha visto la chiusura di cinque attività nel 2021 (due in meno rispetto alle 7 del 2020) e la diminuzione delle sanzioni, passate da 347 a 142.

Sul versante della prevenzione sono state emesse 100 misure a fronte delle 48 dell'anno precedente: tra questi 37 avvisi orali, 27 fogli di via, 1 provvedimento di sorveglianza speciale e altri 3 sono al vaglio della magistratura.

Sono stati 35, invece, i casi di intervento per episodi di violenza di genere ascrivibili al Codice Rosso: è stato emesso un ammonimento per stalking e 6 per episodi di violenza domestica.

(cliccando sulle foto sotto, tutti i dati con le attività della Polizia, settore per settore)