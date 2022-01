Attacco no-vax alla pagina Facebook del Comune di Varallo

https://www.infovercelli24.it/2021/08/16/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/insulti-e-minacce-a-eraldo-botta-per-la-sua-iniziativa-a-favore-del-vaccino.htmlOra, dopo che nei giorni scorsi Botta aveva auspicato il lockdown per i non vaccinati, l'attacco di messaggi, centinaia in sequenza rapidissima, che ha costretto gli amministratori a chiudere la pagina nella notte tra mercoledì e giovedì.

«Non è la prima volta che questi gruppi colpiscono il nostro Comune e sono tanti i casi in cui hanno colpito enti e Istituzioni, Asl locali, sindaci, medici e virologi a loro non graditi - prosegue il sindaco - Questa è la dimostrazione che, chiedendo attraverso l’invito a vaccinarsi, di dimostrare senso di responsabilità e amore per il prossimo, diamo fastidio. Ma la nostra azione proseguirà senza se e senza ma, pubblicando i dati forniti dai presidi ospedalieri, scuotendo le coscienze e continuando a pensare che una azione fatta per gli altri vale 100 azioni fatte per noi stessi».

Anche questo intervento, tuttavia, non ha mancato di suscitare reazioni di segno opposto: insieme ai concittadini che hanno espresso la propria solidarietà al sindaco Botta, non sono mancati interventi di chi si mostra fortemente critico all'utilizzo del green pass come strumento per rendere obbligatorio di fatto il vaccino.