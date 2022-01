Obiettivo sicurezza: il 2021 della Compagnia Carabinieri Vercelli

Più controlli, più reati scoperti, più presenza sul territorio.

Il 2021 della Compagnia Carabinieri di Vercelli si chiude con un bilancio positivo e con la convinzione di aver contribuito ad accrescere la sicurezza percepita dai vercellesi, grazie alla presenza di pattuglie costantemente presenti sulle strade di piccoli e grandi centri e grazie al maggior utilizzo del carabiniere di quartiere, fondamentale nel prevenire comportamenti scorretti. A tracciare un bilancio dell'anno di attività della compagnia del capoluogo è il tenente colonnello Walter Cappelli. Nei prossimi giorni sarà il capitano Annalisa Menga a fare lo stesso per la compagnia di Borgosesia.

La crescita del 25% dei servizi esterni, e dei militari impiegati, ha portato a un aumento del 71% dei controlli sulle strade, del 40% degli arresti. In un caso su tre sono stati scoperti i responsabili dei reati, anche questo dato in crescita, così come è aumentato il numero degli autori di furti in abitazione scoperti. I furti in casa rappresentano tutt'ora il tallone d'Achille di un sistema di sicurezza del territorio che, partendo dalle verifiche collegate alle norme anti-Covid, ha portato a importanti risultati su altri fronti.

«I ladri d'appartamento colpiscono e fuggono e spesso vengono favoriti da circostanze del tutto casuali, una finestra chiusa male o un allarme non inserito. A meno che non vengano colti sul fatto, rintracciare i colpevoli resta sempre una delle sfide più complesse», ha detto il tenente colonnello Cappelli.

Tra i segnali positivi legati al maggior controllo del territorio anche l'aumento del 23,2% nel numero delle rapine scoperte, una contrazione del 53,8% dei reati legati alla droga, e il contrasto alle truffe on line, ridotte del 40 per cento.

Nel 2021 i carabinieri della Compagnia di Vercelli hanno registrato 42 casi di maltrattamenti in famiglia: 5 persone sono state arrestate e 43 deferite. Numeri che raccontano un fenomeno al quale le forze dell'ordine guardano con grande attenzione, partecipando alle reti antiviolenza e operando con personale specializzato.

Due le operazioni condotte dalle stazioni per le quali il tenente colonnello Cappelli ha avuto parole di particolare elogio: l'indagine condotta dai carabinieri di Trino che ha portato all'arresto di un vercellese considerato l'autore di 16 incendi dolosi e quella condotta dalla Stazione del capoluogo che si è conclusa con la scoperta e lo smantellamento di una vasta rete di traffico e spaccio di droga.