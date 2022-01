La corsa al vaccino: riapre Santa Chiara. L'Asl punta a 1900 dosi giornaliere

Vaccinazioni: l'Asl Vercelli torna a correre per garantire a tutte le persone con green pass in scadenza di ricevere la terza dose entro fine gennaio e per offrire la somministrazione alle categorie per le quali è stato disposto l'obbligo vaccinale.

Così, mercoledì mattina, ha riaperto l'hub di Santa Chiara, messo a disposizione dal Comune fin dalla prima campagna vaccinale della scorsa primavera e che, fin da subito, è attrezzato per 250 somministrazioni al giorno. Numeri che, tuttavia, verranno potenziati per consentire all'Azienda di agguantare, entro la settimana, il target di 1900 vaccinazioni giornaliere fissato come obiettivo per riallinearsi alle nuove scadenze del green pass.

«Cerchiamo di combattere questo virus con tutte le armi a nostra disposizione a partire dai vaccini - dice il sindaco Andrea Corsaro -. Speravamo di uscire prima dall'emergenza e capisco che le persone siano esauste per la continua ripresa dei contagi. Ma è importante resistere, mantenere distanziamento, utilizzare le mascherine, essere prudenti. E' importante fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per combattere questo virus. E dunque il Comune si è subito messo a disposizione dell'Asl per potenziare il servizio vaccinazioni, svolto dall'Azienda sanitaria con un impegno e un'abnegazione che vanno oltre i doveri di ufficio».

Quello di Santa Chiara è il sesto centro vaccinale dell'Asl, come ricordato dal direttore generale Eva Colombo: «Santa Chiara, Santhià, Caresanablot e Borgosesia funzionano sette giorni su sette e si affiancano ai due ambulatori destinati alle vaccinazioni pediatriche. Caresanablot e Borgosesia effettuano anche vaccinazioni ad accesso diretto per le persone con green pass in scadenza entro le 72 ore successive e per le categorie che hanno l'obbligo vaccinale».

Il servizio verrà potenziato anche con un open day pediatrico in programma il 6 gennaio e con l'open night di Caresanablot in programma domenica per gli adulti. Dal 13 gennaio verrà riattivata anche la collaborazione con la struttura di Moncrivello a sostegno delle vaccinazioni della zona ovest del territorio.