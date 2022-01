Il virus nel vercellese: altra ondata di contagi. In due giorni oltre mille casi nuovi

Non ci sono decessi nel bollettino del vercellese che conta però 584 casi nuovi a fronte di 121 persone guarite. In Piemonte, scende il numero di tamponi e dei contagi ma sale al 20,16% l'incidenza dei positivi sul totale dei tamponi processati.

Inoltre, aumenta di altre 54 unità il numero delle persone ricoverate.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 16.937 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 14.624 dopo test antigenico), pari al 20,16% di 84.369 tamponi eseguiti, di cui 70.025 antigenici. Dei 16.937 nuovi casi gli asintomatici sono 12.156 (71,8%).

I casi sono così ripartiti: 13.919 screening, 2248 contatti di caso, 770 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa 550.839, così suddivisi su base provinciale: 46.329 Alessandria, 26.332 Asti, 18.829 Biella, 77.936 Cuneo, 42.855 Novara, 285.629 Torino, 19.041 Vercelli, 20.279 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.524 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 11.085 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 122 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.460 (+49 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 109.352. I tamponi diagnostici finora processati sono 12.076.132 (+84.369 rispetto a ieri), di cui 2.764.654 risultati negativi.

Sono 14, 3 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 12.107 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.603 Alessandria, 731 Asti, 451 Biella, 1.492 Cuneo, 968 Novara, 5.803 Torino, 558 Vercelli, 384 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 117 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 427.798 (+4.849 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 34.243 Alessandria, 20.870 Asti, 14.114 Biella, 60.556 Cuneo, 34.402 Novara, 227.282 Torino, 15.270 Vercelli, 15.959 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.659 extraregione e 3.443 in fase di definizione.