Atena: «Le nostre offerte per contrastare il caro bollette»

Per fronteggiare i rincari di luce e metano, Atena Luce Gas e Servizi, società del Gruppo Iren, ha attivato una serie di interventi che possono risultare utili ai circa 60mila clienti fra mercato libero e mercato tutelato.

«Sono partite da subito azioni concrete di sostegno alla clientela, come la possibilità di ricorrere, già prima dell’intervento governativo, alla rateizzazione a condizione di maggiore favore per bollette che rendano difficoltosi i pagamenti da parte delle famiglie - si legge in una nota della società -. La rateizzazione delle bollette è un’opportunità che Atena da sempre offre ai propri clienti e che in questo inizio d’anno l’azienda ha riproposto con condizioni di maggior favore. Atena si è ulteriormente adeguata ai provvedimenti governativi dal 1 gennaio 2022, rafforzando i canali di contatto nell’assistere la clientela e adempiere alle nuove disposizioni, facilitando ancor più la comprensione delle stesse».

Per ricevere informazioni e per concordare un piano di rateizzazione, i clienti possono contattare il Numero Verde 800.112.077 o scrivere alla casella di posta elettronica clienti.atena@gruppoiren.it.

Atena ricorda l’importanza di effettuare l’autolettura del contatore seguendo le indicazioni riportate sulla prima pagina di ogni bolletta per consentire l’addebito dei consumi effettivi, evitando così stime che potrebbero non essere in linea con i consumi realmente effettuati. È possibile effettuare questa operazione attraverso l’App IrenYou o chiamando il numero verde indicato in bolletta (800.112.077). Tutte le istruzioni sono reperibili sul sito di Atena all’indirizzo www.atenalucegas.it/gas/bolletta/autolettura

I clienti Atena già registrati sulla piattaforma web/app IrenYou sono a oggi oltre 15.000.

«Inoltre, nel mese di dicembre è stata lanciata un’offerta particolarmente vantaggiosa (Fisso& Basso) con prezzo fisso dedicata ai clienti ancora in regime di maggior tutela sull’energia elettrica (coloro che sono stati maggiormente colpiti dall’aumento della materia prima), attivabile direttamente sui canali on line», proseguono dalla società.

«I numerosi clienti che hanno già aderito all’offerta nel mese di dicembre - prosegue la nota di Atena - disporranno di un prezzo dell’energia elettrica pari a quello antecedente i primi rincari significativi di ottobre e saranno ancor più al riparo degli ulteriori rincari previsti nel mercato di tutela per il primo trimestre 2022».