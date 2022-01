Basket: campionati regionali sospesi fino al 9 gennaio

Il Comitato Regionale piemontese del basket ha deciso di sospendere, in via cautelativa, tutte le partite di campionato in programma tra il 5 e il 9 gennaio.

La delibera di lunedì 3 gennaio, appoggiata dall’unanimità dei consiglieri e dall’ufficio gare, va a fermare tutte le partite in programma dal 5 al 9 gennaio ma potrebbe non essere l'unica decisione che riguarderà il settore.

Durante la riunione del Comitato Regionale, che si terrà mercoledì 5, verrà infatti stabilito come affrontare la situazione ed eventuali altre misure da adottare.