Quarona investe sulle scuole: inglese per tutti, mensa di qualità, educazione ambientale

Corsi di inglese gratuiti con insegnante madrelingua, corsi di sci e nuoto, educazione ambientale, gite gratuite e mensa scolastica con cucina interna. Il Comune di Quarona e l'istituto comprensivo si alleano per offrire un progetto di qualità che possa creare una scuola di eccellenza con un’offerta formativa che permetta agli alunni di focalizzare l’attenzione sui concetti di ambiente, benessere, inclusione e globalizzazione e con l’apprendimento della lingua inglese con insegnante madrelingua.

Il progetto prevede dei costi che il sindaco Francesco Pietrasanta aveva promesso di coprire in parte con risorse di bilancio, in parte impegnandosi a trovare finanziatori interessati a sviluppare il territorio partendo dalle nuove generazioni. La promessa è stata mantenuta e il progetto sarà interamente finanziato.

«Quarona è un Comune che, oltre a essere in una posizione strategica tra due realtà più grandi, ha diverse industrie che accolgono lavoratori provenienti dai comuni limitrofi. L’aspettativa – dice il sindaco – è che anche le famiglie non residenti che si spostano per lavoro possano scegliere le scuole di Quarona anche nell’ottica dell’offerta formativa sicuramente proiettata all’eccellenza».

E’ un progetto che si integra perfettamente con le altre attività proposte sul territorio e agli alunni dalla Comunità Educante Valsesia e dal Comune stesso con la collaborazione della realtà no profit, attività che mirano ad offrire opportunità di crescita e di apprendimento sempre più in linea con i cambiamenti dei tempi che stiamo vivendo.