Partono i saldi di fine stagione: otto settimane a caccia di occasioni

Conto alla rovescia per l'avvio dei saldi che, in Piemonte, inizieranno mercoledì 5 gennaio 2022 e dureranno 8 settimane, anche non continuative.

Nello stesso giorno inizieranno anche in Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia, in quanto con le tre Regioni è stato concordato di allineare la data d’inizio a tutela della concorrenza, ma anche per scongiurare flussi anomali da una territorio all’altro che avrebbero creato problemi di assembramento.

Poche e ormai note le regole da seguire: tra queste sussiste l'obbligo di esporre in modo ben leggibile il prezzo di vendita originario (prima dello sconto), la percentuale (%) di sconto applicata e il prezzo finale di vendita. Non è più necessario, invece, comunicare al Comune l’effettuazione dei saldi, è sufficiente esporre un cartello ben visibile nella vetrina dell’esercizio, almeno tre giorni prima dell’inizio della vendita di fine stagione, indicando le date dei saldi.