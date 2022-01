Come aumentare il valore di un'abitazione

Chi decide di vendere un immobile o di cambiare casa spesso si chiede come fare ad aumentare il valore della propria abitazione. A questo proposito, è importante sapere che il valore di un immobile non si determina soltanto per la superficie o per la posizione. Sono molti, infatti, gli elementi che possono incidere in maniera determinante. Per esempio, spesso vengono prese in considerazione le condizioni dell’impianto di riscaldamento e le ristrutturazioni effettuate all’insegna dell’efficienza energetica nell’ottica dell’ecosostenibilità. Scopriamo quali interventi possono far aumentare il valore di una casa.

L’installazione di un impianto fotovoltaico

Installare un impianto fotovoltaico potrebbe essere l’espediente migliore per aumentare il valore di una casa, con il beneficio di potersi avvalere di energia pulita e rinnovabile e far bene al Pianeta. Infatti, in questo modo si può produrre energia elettrica per l’autoconsumo, sfruttando il potere dei raggi solari.

Per questa ragione, si risparmia in bolletta e si rispetta l’ambiente. È sempre bene progettare il posizionamento per l’installazione dei pannelli, in modo che questo intervento possa garantire un significativo aumento di valore.

Il rinnovamento degli impianti di illuminazione

In una casa anche la luminosità degli ambienti interni è essenziale. Bisognerebbe sempre riuscire ad assicurare il giusto rapporto tra la luce naturale e l’illuminazione artificiale. Ma come fare concretamente ad aumentare il valore di un appartamento, puntando sull’efficienza energetica anche nel campo dell’illuminazione?

Un intervento facile e poco impegnativo consiste nella sostituzione delle lampadine tradizionali con lampade LED a basso consumo. Inoltre, si possono adottare sistemi domotici propri delle smart house, integrando sotto un’unica gestione tutto il sistema elettrico dell’abitazione e la regolazione dei livelli dei termostati.

La sostituzione degli infissi

Una casa ben isolata ha più valore, perché aumenta la propria efficienza energetica. Spesso gli infissi vecchi lasciano passare spifferi ed infiltrazioni, a causa dell’usura e, talvolta, anche dell’obsolescenza di profilo tecnico. Ecco perché è importante provvedere alla sostituzione di infissi particolarmente datati, con quelli di nuova generazione, che risolvono il problema della dispersione termica con effetti positivi anche sul consumo di energia e sui costi. Anche la scelta di dotare le finestre di vetri doppi o tripli, naturalmente, permette di migliorare ulteriormente l’isolamento.