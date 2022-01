Scontro tra tre auto: strada chiusa e un ferito

Scontro tra tre auto, intorno alle 19 di martedì, a Serravalle, lungo la provinciale 299.

Il conducente di uno dei veicoli coinvolti è stato trasportato dai mezzi del 118 all’ospedale di Borgosesia per le verifica del caso, mentre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia e le forze dell'ordine sono intervenute per i soccorsi, la messa in sicurezza delle auto e della strada e l'accertamento della dinamica.

La provinciale è stata chiusa e il traffico deviato per permettere la rimozione dei veicoli.