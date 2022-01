C'è un pacco per te... Ma è una truffa

«Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto decine di segnalazioni inerenti un nuovo tentativo di raggiro: arrivano sul cellulare un sms o una mail che avvertono che un pacco da recapitarci è in giacenza presso un centro di spedizione e che occorre cliccare su un link per sbloccarne la giacenza». Arriva dall'Associazione Consumatori Piemonte la nuova segnalazione su un tentativo di truffa che, in questo periodo di regali, sta andando per la maggiore. Il meccanismo è purtroppo collaudato: attraverso un form da compilare online sembra del tutto simile a quello di una vera società di spedizione, vengono carpiti i dati della carta di credito della vittima che, a quel punto, viene poi "saccheggiata".

Per sbloccare la consegna del presunto pacco e ottenere che venga consegnato a domicilio, infatti, viene chiesto il versamento di una piccolissima cifra (uno o due euro) da fare attraverso la carta di credito. In apparenza una pratica comune, in realtà una solenne fregatura.