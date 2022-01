Botti di Capodanno, interrogazione del Pd

Interrogazione sui botti di Capodanno e sui controlli effettuati dal Comune. A presentare il documento sono i consiglieri di Pd e lista civica, Carlo Nulli Rosso, Maura Forte, Alberto Fragapane, Michele Cressano, Manuela Naso e Alfonso Giorgio.

"Per i rituali festeggiamenti del 31-12-2021, notte di capodanno - si legge nel documento - l’amministrazione comunale a differenza degli anni passati non ha previsto alcuna ordinanza specifica riguardante l’utilizzo di “fuochi artificiali, petardi, girandole e similari. Le dichiarazioni apparse sui principali organi di stampa e social media, da parte del primo cittadino sottolineavano che: non era prevista alcuna ordinanza e si sarebbe proceduto a controlli volti a sanzionare l’utilizzo di botti. Preso atto che la notte di Capodanno tutta la città è stata letteralmente sotto assedio dei “botti” dalle ore 23 alle ore 4 del giorno 01-01-2022, con gravi ripercussioni fra animali randagi e non e anche notevole disturbo dei soggetti più fragili, ma non solo. Inoltre giungono notizie di bottiglie fracassate sulle strade , con notevole problemi per il transito degli autoveicoli, soprattutto nei quartieri periferici, si chiede di sapere se l’amministrazione comunale abbia contezza di quanto esposto sopra, quanti uomini della Polizia Locale sono stati impiegati nella notte del 31-12-2021 e quante contravvenzioni sono state elevate per il disastroso utilizzo dei “ botti".