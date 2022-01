Dopo 28 settimane il Piemonte passa in zona gialla

Oggi, lunedì 3 gennaio 2022, dopo 28 settimane in zona bianca, il Piemonte torna in giallo. A incidere sul passaggio non sono tanto i contagi quanto i ricoveri: superata la soglia di allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva (16,2%) e la soglia del 15% dei posti letto ordinari (20,2%).

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi è passato da 1.31 a 1.35 nella settimana dal 20 al 26 dicembre e la percentuale di positività dei tamponi è salita all’8%. L’incidenza è di 1.020,73 casi ogni 100 mila abitanti. Numeri importanti ma ancora contenuti rispetto allo scenario nazionale ed internazionale.

Cosa cambia

In zona gialla non cambia praticamente nulla per quanto riguarda le regole. La mascherina all’aperto è infatti già obbligatoria in Piemonte e nel resto d'Italia da diversi giorni. In giallo, come in bianco, è confermato l'obbligo del green pass - basta quello base per ora, ma dal 10 gennaio servirà il "super green pass" - per i mezzi pubblici e i treni.

Si può uscire dal proprio comune e dalla regione. I negozi e centri commerciali restano aperti sempre, senza limiti di orari o nei weekend. Per le consumazioni al bancone dei locali serve il super green pass, per effetto dell'ultimo decreto e non del passaggio in zona gialla. Questa regola vale infatti anche in zona bianca. All'aperto al momento non è necessario. Lo sarà dal prossimo 10 gennaio. Per i tavoli al chiuso è necessario il super green pass e non c'è più il limite di massimo quattro persone al tavolo.

All’interno dei ristoranti e bar non c’è più la regola di stare allo stesso tavolo in massimo quattro commensali. Bisogna esibire il green pass rafforzato anche per consumare al bancone, ma anche questa regola è già in vigore.